Transpordiamet keelas õppuse Okas ajaks piiri ääres droonide lennutamise

"Transpordiameti kehtestatud ajutised lennupiirangud piiri lähedal on seotud lisaõppekogunemisega Okas ja selle käigus toimuva ajutise tõkke rajamisega idapiirile," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivstaabiteenistuja Siim Lindmaa.

Tema sõnul kasutab PPA õppuse ajal, 19. – 26. novembrini piirkonnas oma õhusõidukeid, näiteks droone, aga ka kopterit, ning lennupiirang kehtestati eelkõige ohutust silmas pidades.

Transpordiameti saadetud teate kohaselt kehtib 19. novembrist kuni 26. novembrini Ida- ja Kagu-Eesti piiril ajutised piirangualad nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukite käitamiseks. "Lennud ajutistes piirangualades EER2151DRONE ja EER2152DRONE tuleb eelnevalt kooskõlastada," märgitakse samas.

"Ajutiste piirangualade kehtestamine on vajalik seoses politsei- ja piirivalveameti ja kaitseväe tegevustega Eesti Vabariigi – Vene Föderatsiooni ajutise kontrolljoone rajatiste tugevdamisel," teatas transpordiamet.

Õppuse Okas ajaks kehtestatud lennukeelu ala. Autor/allikas: Transpordiamet

Lindmaa sõnul on piiranguala kehtestatud arvestades piirkondi, kus lennutegevus võib toimuda ja kus seetõttu on vaja piirata teiste lennuvahendite liikumist.

Transpordiameti saadetud kaartide kohaselt ulatub keelutsoon 20-30 kilomeetri kaugusele Vene piirist.

"Tegemist on ajutise piiranguga lisaõppekogunemise ajaks, kuid piiriäärsel alal kehtib ühtlasi püsiv lennupiirangu ala, mis tähendab, et lennates piirile lähemal kui viis kilomeetrit, tuleb lend kooskõlastada PPA ja transpordiametiga," rõhutas PPA esindaja.

"Oleme varasemalt tuvastanud inimesi, kes ilma kooskõlastuseta keelatud alas droone lennutavad, tehes seda kas teadlikult või teadmatusest, kuna nad ei ole kursis kehtivate piirangutega. Igal inimesel, kes soovib drooni lennutada, on kohustus tutvuda õhuruumis kehtivate piirangutega ja nendest kinni pidada. Juhul, kui piirangut siiski rikutakse, on see karistatav," ütles Lindmaa.