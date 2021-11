Saue linna ja Topi ristmiku ühendustee avatakse reedel

Uus tee ühendab omavahel senisest märksa kiiremini Saue linna ning Laagri aleviku ja on sellega oluline samm Saue-Laagri keskuste ühisel edenemisel, teatas Saue vald.

Tööd läksid maksma 3,8 miljonit eurot. Kokkuleppe järgi finantseeris tee-ehitust pea poole ulatuses eraettevõte, äripargi Gate Tallinna arendaja OÜ Chester Universal. Saue vald osales projekteerimisel, teealuste maade omandamisel ja finantseeris kergliiklustee valgustuse ehitust ligi 100 000 euroga. Kolmandaks partneriks oli riik.

Tee kogupikkus on 2,7 km. Tegemist on 1+1 teega, mille kõrval on valgustatud jalg- ja jalgrattatee. Topi liiklussõlmest Vääna jõeni on kergliiklustee mõlemal pool maanteed.

Saue linnast kuni Vääna jõeni on lubatud sõidukiiruseks 90 kilomeetrit tunnis ja Vääna jõest Topini esialgu 70. Kui Tallinn Gate arendus järele jõuab, jääb selle piires ilmselt tulevikus lubatuks 50 kilomeetrit tunnis, teatas Saue vald.

Lisaks ühendusteele rajati Padulasse 26 meetri pikkune raudbetoonsild üle Vääna jõe