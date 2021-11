WSJ: tarnehäired vähenevad, tööjõupuudus piirab majanduse taastumist

Koroonapiirangutega seotud tehaste sulgemine Aasia riikides väheneb. Samuti väheneb energiapuudus ja sadamad on kauem avatud. USA-s väidavad suured jaemüüjad, et on valmis jõulupühadest tingitud nõudluse kasvuks. Samuti vähenevad laevatranspordi kulud, teatas The Wall Street Journal.

Jaeketid Walmart, Home Depot, ja Target Corp teatasid eelmisel nädalal, et on pühadehooajaks valmis.

Malaisias, Vietnamis vähenevad Covid-19 juhtumid ja tootmispiiranguid vähendatakse.

"See on positiivne muutus, see suurendab Aasia tööstustoodangut," ütles investeerimisfirma Natix ökonomist Trinh Nguyen.

Tarnehäirete leevenemine võimaldab rahuldada tarbijate nõudluse kasvamist ja see aitaks omakorda vähendada hinnatõusu.

"Laevade ummikud Aasias vähenevad," ütles Saksamaa laevafirma Held Bereederungs juht Jan Held.

Held transpordib peamiselt tööstuskaupu. Tarnehäired piirasid viimase aasta jooksul oluliselt firma tegevust.

Heldi sõnul läheb globaalse transpordisüsteemi normaliseerumiseks veel aega. "Pandeemia peab selleks lõppema, niipea seda veel minu arvates ei juhtu," ütles Held.

USA lääneranniku suurte sadamate töövõimsus suureneb. Siiski oli veel 19. novembril lääneranniku ookeanil 71 konteinerlaeva. Enne pandeemiat oli ebatavaline, et laevad jäid avamerel ankrusse. Sadamates on puudu tööjõust.

"Globaalsel tasandil on kõige suuremad tarnehäirete probleemid ületatud," ütles Oxfordi ülikooli Aasia majandusosakonna juht Louis Kuijs.