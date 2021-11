Tallinnast saab jätkuvalt lennata lukustatud Austriasse

Austrias hakkasid kehtima senisest karmimad piirangud koroonanakatumiste vähendamiseks ning niinimetatud lukustusmeetmed laienesid ka neile, kes on täielikult vaktsineeritud või koroonahaiguse läbi põdenud. Muu hulgas on Austrias suletud hotellid kõigile uutele turistidele, ent lennufirma Ryanair jätkab Tallinnast Viini lendamist.

Austria lukustusmeetmed on praegu Euroopa Liidu kõige karmimad. Järgmise kümne ja võimalik, et kahekümne päeva jooksul võivad Austria elanikud kodust lahkuda vaid kaalukal põhjusel, sealhulgas tööle, arsti juurde või hädavajalikke kaupu ostma.

Kõik kultuuriüritused on tühistatud. Suletud on restoranid, kohvikud, baarid, juuksurisalongid ning poed, mis ei müü esmavajalikke kaupu. Ettevõtted ja asutused jätkavad tööd, samuti koolid. Samas on valitsus soovitanud vanematel jätta koolilapsed koju, kui see on vähegi võimalik.

"Esmaspäevast hakkab maksimaalselt kahekümneks päevaks kehtima üleriigiline lukustus, mille vajadust kümne päeva pärast taas kaalutakse. See lõpeb automaatselt hiljemalt 13. detsembril. Sellest kuupäevast ei ole enam lukustusmeetmeid vaktsineeritutele ja läbipõdenutele," ütles läinud reedel Austria liidukantsler Alexander Schallenberg.

Austria terviseminister Wolfgang Mückstein ütles pühapäeva õhtul, et lukustus on suhteliselt karm meetod, aga see on ainus võimalus nakatumiste vähendamiseks.

Muu hulgas on Austrias suletud hotellid kõigile uutele turistidele ehk neile, kes ei olnud kohal lukustusmeetmete algamise ajal.

Tallinna lennujaamast toimub praegu nädalas neli otselendu Viini. Seda liini käitab Iiri lennufirma Ryanair. Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et kuni selle nädalani on piletimüük Viini lendudele olnud väga hea ja lennuki täituvus novembris on olnud umbes 75 protsendi juures. Praeguse seisuga lennud jätkuvad.

Viimase ööpäeva jooksul tuvastati Austrias veidi rohkem kui 14 000 inimese nakatumine. Viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli pühapäeva seisuga veidi üle tuhande ühesaja.

Kogu pandeemia jooksul on 8,9 miljoni elanikuga riigis registreeritud üle miljoni nakatunu ning ligi 12 000 surmajuhtu.

Austrias on täielikult vaktsineerituid ligi 66 protsenti elanikkonnast.