Hunter Bideniga seotud firma aitas hiinlastel osta suure koobaltikaevanduse

Hunter Biden ja veel kaks ameeriklast asutasid 2013. aastal Hiina partneritega investeerimisfirma Bohai Harvest RST (BHR). Kolm ameeriklast olid juhatuse liikmed, nende käes oli 30 protsenti BHR-i aktsiatest. Ülejäänud osalus kuulus Hiina investoritele. Investorite seas oli ka Hiina Pank, mida kontrollib kompartei.

2016. aastal ostis Hiina kaevandusfirma China Molybdenum 2,65 miljardi dollari eest Kongos asuva koobalti- ja vasekaevanduse enamusosaluse. Hiina firma ostis osaluse USA firmalt Freeport-McMoRan.

Tehingu raames otsis China Molybdenum partnerit, et osta välja ka kaevanduse vähemusosalus, mis kuulus Kanada firmale Lundin Mining. Siis kaasati tehingusse ka BHR.

Andmed näitavad, et 1,14 miljardi dollarit, mille BHR kulutas Lundini väljaostmiseks, pärines täielikult Hiina riigiga seotud ettevõtetelt, vahendas The New York Times.

Hiina kaevandusfirma omandas lõpuks koobalti kaevandusest 80 protsenti. Ülejäänud 20 protsenti jäi Kongo riiklikule kaevandusfirmale.

2020. aastal polnud Hunter Biden enam BHR-iga seotud. BHR-i endine juhatuse liige ütles ajalehele The New York Times, et Hunter Biden polnud kaevandustehinguga seotud. Väidetavalt teenis BHR tehingust vaid nominaalset kasu.

"Me ei tunne Hunter Bidenit, me pole teadlikud tema tegevusest BHR-is," ütles China Molybdenum

Bideni administratsioon hoiatas sel aastal, et Hiina kasvav mõjuvõim koobalti kaevandamisel võib häirida USA autotööstuse ümberkujundamist. Koobalt on vajalik metall elektriauto aku tootmisel.

BHR aitas ka 2015. aastal Hiina kaitsetööstuse ettevõttel osta Michigani osariigis asuva autoosade tootja.