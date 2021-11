Pariisis läheb oksjonile Einsteini relatiivsusteooria käsikiri

Käsikiri on 54-lehekülge pikk. See sisaldab Einsteini ja tema sõbra Michele Besso võrrandeid. Käsikiri pärineb 1913. aastast. Sel ajal töötasid mõlemad teadlased välja relatiivsusteooriat.

"See on kahtlemata kõige väärtuslikum Einsteini käsikiri, mis kunagi oksjonile on tulnud," teatas oksjonimaja Christie's.

"See käsikiri võimaldab näha 20. sajandi suurima teadlase mõttemaailma," lisas Christie's.

Einstein suri 1955. aastal, 76-aastaselt. Enamiku oma käsikirjadest viskas ta minema. Besso aga säilitas käsikirja. Besso pärijad panid käsikirja müüki. Käsikiri on heas seisus, vahendas The Times.