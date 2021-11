Ministeerium: osad lapsed on asunud müüma koolide kiirteste

Kuigi õpilaste kiirtestide kodus tegemine põhineb usaldusel, on mõned lapsed need pidevalt tegemata jätnud. Haridus- ja teadusministeeriumis loodetakse, et probleemid ei ole laialdased ja nii ei plaanita esialgu testimise korras muudatusi läbi viia.

Kuigi mitmetes koolides on otsustatud teha vajalikke kiirteste koolides, siis on ka neid, kes on õpilasi usaldades lubanud teha teste kodus. Enamasti ei ole vaja testide tulemusi koolis tõestada ja nii tuleb koolil oma õpilasi usaldada.

"Ikka suure usalduse tähe all anname. Väiksemate puhul on ka seda, et õpetaja küsib üle, kas on tehtud hommikul test, siis selgub, et ei ole, siis teeb kiiresti koolis, see väikene võimalus alati jääb," ütles Tartu Mart Reiniku kooli direktor Enn Ööpik.

Lisaks võimalusele, et lapsed ennast tegelikult ei testi, on haridus- ja teadusministeeriumile laekunud ka info testide müümise kohta.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt on Ida-Virumaal asuva kooli juht teinud ka koolipere ja lapsevanemate poole pöördumise, kus palub teste müünutel oma tegu tunnistada. Esialgu ei ole aga veel teada, kes täpselt, mis hinnaga ja kellele teste müünud on.

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuhi Rain Sanniku sõnul on loodetavasti tegemist üksikjuhtumitega. "Ühe kriisikomisjoni koosolekul tuli sellest juttu, et ühes regioonis on selline probleem esinenud. Kuna oli teada, et küsimusega tegeletakse, siis võtsime selle teadmiseks kui võimaliku ohu ja riskiga, mis on ilmnenud kiirtestide teemaga seonduvalt täiendavalt juurde," sõnas Sannik.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on aga ka seal piirkonnas nii linnavalitsusse kui ka koolidesse info sarnaste juhtumite kohta jõudnud. Ministeeriumit pole teavitatud tõendite puudumise tõttu.

"Me seda teemat arutasime ka haridusjuhtidega, aga praegusel juhul meie teada ei ole see nii massiline, et meil oleks põhjust selle põhjal ümber otsustada," lausus Talunik.

Samas on koole, kes on juba ennetavalt vältinud riske, mis võivad kaasneda testide kodus tegemisega. Näiteks Tartus Kivilinna koolis peavad õpilased tooma triipkoodiga pakendis oleva kiirtesti kooli, näitama seda aineõpetajale ja seejärel ära viskama.

"Ma tean, et meil on peresid, kus paljud vanemad lähevad juba hommikul enne tööle, kui lapsed kooli lähevad ja ei ole võib-olla sellist meelde tuletajat. Kui on teada, kus on kool, kus on alati toetavad pered, kõike on järgitud, siis võib-olla ei olegi vaja, aga ma tean just, et meil on olukord teine," ütles Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Esialgu ei plaani haridus- ja teadusministeerium testide jagamise korras muudatusi läbi viia. Kui vihjeid koolidelt laekub rohkem, kaalutakse testide kontrollitumat jagamist.

"Loodame, et õpilased koolis ja ka lapsevanemad annavad endale aru, et tegemist ei ole teemaga, kus käituda ebakorrektselt ja näha selles võimalust midagi selle kaudu teenida. Eesmärk on võidelda nakkuse leviku vastu," sõnas Rain Sannik.