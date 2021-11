Ernits palub kapol uurida MES-i laenude seoseid poliitikutega

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Peeter Ernits pöördus esmaspäeval kaitsepolitsei (kapo) poole, kuna tal on kahtlus, et Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu (MES) poolt Terrax AS-ile väljastatud laenuga käis kaasas poliitikute surve, et laenu saaja astuks nende erakonda.

Ernits tõi esile, et mullu 11. detsembril eraldas MES-i nõukogu miljon eurot Covid-19 rahastamisvahenditest Sulev Kuusega seotud Terrax AS-le. 12 aasta pikkune investeerimislaen hõlmas kuni kaheaastast maksepuhkust ja oli intressiga 2,5 protsenti. See oli mõne kuu jooksul juba teine MES-ist saadud Covid-19 miljonilaen.

"Kuigi laenuotsused langetas mõlemal korral MES-i nõukogu, eelnesid sellele Keskerakonna mõnede juhtpoliitikute, nende seas riigihaldusminister Jaak Aabi korduvad vestlused Sulev Kuuse ja teiste Elva valla ettevõtjatega, kus neile tehti muuhulgas ettepanek kandideerida tänavu sügisestel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas," ütles Ernits.

Tema sõnul toimusid samasugused vestlused ka pärast raha eraldamist tänavu kevadel. Ernits tõi esile ka Eesti Ekspressis ilmunud artiklit, milles on öeldud, et Elva vallavolikogu liige ja endine Rõngu volikogu esimees Sulev Kuus on kohalike valimiste eel taasliitumas Keskerakonnaga. "Parteitu Kuusi näpud pandi sahtli vahele argumendiga: Maaelu Edendamise Sihtasutusest (MES) laenu said? Said! Järelikult tuleb (tänutäheks) naasta Keskerakonda, kuhu Kuus kuulus varem aastail 1997–2007. Hiljem kuulus Kuus Rahvaliitu, seejuures oli ta pool aastat mõlema partei liige," kirjutas Eesti Ekspress.

"Korduvad vestlused kandsid vilja - pärast kahe miljoni euro suurust Covid-19 laenu laekumist otsustaski Sulev Kuus kandideerida valimistel Keskerakonna nimekirjas ja ta valiti 122 häälega Elva vallavolikogu liikmeks. Keskerakonna väike, kaheliikmeline fraktsioon ühines valimised võitnud Isamaa ja EKRE võimuliiduga. Koos teistega allkirjastas koalitsioonilepingu ka Sulev Kuus," rääkis Ernits.

Tema sõnul muutis Kuus viimastel päevadel ootamatult meelt ja teatas, et ühineb hoopis Reformierakonna juhitud nimekirjaga ning valitakse Elva vallavolikogu esimeheks. "Põllumajandusettevõtja ootamatu meelemuutuse juures on tähelepanuväärne fakt, et mõjutajaks oli maaeluminister Urmas Kruuse isiklikult. Maaeluminister Kruuse intensiivne mõjutustegevus põllumajandusettevõtja Sulev Kuuse suhtes tekitab mitmeid küsimusi," ütles Ernits.

Tema sõnul tuleb selgitada, kas vastab tõele, et enne ja pärast miljonilaenu saamist kohtusid Keskerakonna juhtpoliitikud, nende seas minister Jaak Aab ettevõtja Sulev Kuusega ja tegid talle ettepaneku kandideerida valimistel Keskerakonna nimekirjas? Samuti vajab Ernitsa sõnul vastust, kas samalaadseid kohtumisi oli ka teiste Elva valla ettevõtjatega ja kas keegi ka neist sai soodustingimustel Covid-19 laenu?

"Kas vastab tõele, et maaeluminister Urmas Kruuse on ajavahemikul 15- 21. november 2021 korduvalt suhelnud põllumajandusettevõtja Sulev Kuusega ja temaga ka kohtunud? Kas nimetatud suhtlemise käigus on maaeluminister Urmas Kruuse andnud lubadusi või vihjeid põllumajandusettevõtja majandusliku olukorra leevendamiseks? Kas maaeluminister Urmas Kruuse on kasutanud talle ametialaselt teadaolevat infot põllumajandusettevõtja Sulev Kuuse mõjutamisel?" küsib Ernits.

Tema sõnul vajab vastust ka küsimus, kas saab olla nõus praktikaga, et ministrid mõjutavad maksumaksja raha jagades erakonnapoliitikat? "Tahaksin teada, kas vabariigi valitsuse liikmete Jaak Aabi ja Urmas Kruuse seesugusel käitumisel on kuriteo tunnuseid?" lisas Ernits.