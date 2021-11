USA soovitas koroonapuhanguga seoses mitte reisida Saksamaale ja Taani

Välisministeerium andis mõlema riigi jaoks välja kõrgeima ehk neljanda taseme reisijuhised, mis viitavad koroonanakatumiste väga kõrgele tasemele riigis.

Võimalikke reisijaid hoiatati ka, et kehtivad piiranguid, mis mõjutavad USA kodanike sisenemist Taani.

Euroopa koroonaviirusesse nakatumiste arvu kasvus on süüdistatud aeglast vaktsineerimist, väga nakkavat deltavarianti ja külmemat ilma, mis on sundinud inimesed taas siseruumidesse.

Saksamaal on 68 protsenti elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. Riik on kutsunud kõiki vaktsineeritud täiskasvanuid saama kolmandat lisasüsti, et võidelda vaktsiini efektiivsuse vähenemisega pärast kuue kuu möödumist.

Saksamaa praegused koroonameetmed ei ole piisavad pandeemia neljanda laine ohjeldamiseks, teatasid esmaspäeval konservatiivide parteiallikad viitega kantsleri kohusetäitja Angela Merkeli sõnadele.

"Meil on väga dramaatiline olukord - praegused reeglid ei ole piisavad," ütles Merkel kohtumisel oma Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liidritega. Merkeli andmetel kahekordistub uute nakatumiste arv iga 12 päevaga.