Teedel on suur libeduse oht

Suuremal osal Eesti teedest on libeduse oht, selgub transpordiameti andmetest.

Transpordiameti kaardirakenduse tarktee.ee andmetel on Eesti läänepoolsetes maakondades suur libeduse oht, Kirde- ja Ida-Eestis on keskmine libeduse oht, Kagu-Eesti on teeolud head.

Ilmastikuolud ei ole enam suverehvidele sobivad. Kui rehvid on veel vahetamata, siis soovitab amet valida liikemiseks mõni muu moodus.

"Palun ära pane ennast ja kaasliiklejaid ohtu!" seisab transpordiameti teates.

Teisipäeva varahommikul on teeolud riigiteedel vahelduvad: piirkonniti on teekatted suurematel maanteedel soolaniisked või soolamärjad, kuid paljudes kohtades öise lumesaju järgselt lumised. Saartel sajab vihma, mandril sajab peamiselt lund, läänerannikul ka lörtsi.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu harveneb. Õhutemperatuur jääb nullkraadi lähedale.