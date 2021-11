Bulgaarias hukkus autobussi süttimisel vähemalt 45 inimest

Bulgaaria avalik-õiguslik raadio teatas viitega politseile, et Struma kiirteel sõitnud Põhja-Makedoonia numbrimärgiga rahvusvaheline liinibuss süttis riigi lääneosas Bosneki küla lähedal põlema.

Buss oli teel Türgist Põhja-Makedooniasse ning salongis viibis kokku 52 inimest: kaks makedoonlasest juhti ja 50 reisijat, kes olid Albaania kodanikud.

Katastroofi põhjuseid selgitatakse.

Bulgaaria politseiülem Stanimir Stanev ütles Bulgaaria telekanalile bTV, et bussi reisijaist 12 olid alaealised ning teisi sõidukeid õnnetuses ei osalenud.

Siseministeeriumi kõrge ametniku Nikolai Nikolovi sõnul said seitse ellujäänut tõsiseid põletushaavu ja nad on toimetatud pealinna Sofiasse.

Sündmuskohal on käinud juba mitmeid Bulgaaria ministreid ning kohaliku meedia teatel on sinna teel ka Põhja-Makedoonia ja Albaania peaministrid.

Bulgaaria siseminister Bojko Rashkov ütles ajakirjanikele, et ei ole kunagi midagi sellist näinud: "Keegi ei saa kindlalt öelda, kui palju ohvreid on ja kes nad olid. Surnukehad on rängalt põlenud ning need tuleb tuvastada ükshaaval."

Bulgaarias on aset leidnud mitmeid inimohvritega bussiõnnetus. 2018. aastal hukkus märja teega juhitavuse kaotanud bussis 17 Bulgaaria turisti.

Ametlikel andmetel hukkus 2019. aastal liiklusõnnetustes umbes 630 ja mullu üle 460 inimese. Bulgaarias on alla seitsme miljoni elaniku.