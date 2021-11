PPA kaalub idapiiril kiiremaid ja leebemate reeglitega riigihankeid

Siseminister Kristian Jaani rääkis pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et idapiir koos seiretehnikaga võiks püsti saada plaanitust vähemalt aasta varem ehk 2025. aastaks.

"Kui me räägime sellest, mis ajaks võiks valmis saada nii-öelda taristu ehk aed, siis ma arvan, et veel varem," sõnas Jaani.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev ütles, et ehitust saab hoogustada ka raha juurde andes. Samas märgib ta, et kogu protsessis mängivad olulist rolli hanked.

"Iga ehitusetapi hanke peale kulub ligi aasta," märkis Belitšev. "Kui me täna ütleme, et riigil, arvestades meie lähiriikides toimuvaid sündmusi, on selle piiri väljaehitamisega kiirem, siis riigihangete seaduses on ette nähtud ka erandid, mida on võimalik kasutada ja mis tähendab seda, et me hankeprotsessis hoiaksime aega kokku. Siin ongi see otsusekoht, et kas riik on kiireloomulises olukorras, kus tulebki täiemahulisest hankemenetlusest loobuda."

Belitševi sõnul kaalutakse läbirääkimistega riigihanke kasutamist. "Kus me erinevate ettevõtjatega kontakti loome, võimaliku hinna välja selgitame ja meie jaoks sobivama välja valime. Aga see tähendaks, et me peame kasutama erandit."

Otsuseid veel pole

Juriidiliselt otsustab hankeliigi hankija ehk politsei- ja piirivalveamet. Arutelud ise on aga hulga laiemad ning need toimuvad peamiselt piiri väljaehitamise nõukogus, mida juhib siseminister.

Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli ütles, et mingeid otsuseid veel tehtud ei ole.

"Oleme siin ministeeriumis oma sellise tabeli pannud kokku, et mis me siis sellega võidame ja millised variandid laual on," sõnas Lilleväli.

Tema hinnangul tasub uurida ka seda, kui palju õnnestuks aega kokku hoida projekteerimis- ja ehitusetapis. Idapiiri hanked on tema sõnul keerulised ja väga kiireks neid muuta ei saa.

"Me hoiame kokku võib-olla paar kuud nende hangetega, sest tegemist ei ole lihtsate hangetega niikuinii," ütles Lilleväli.

Ka läbirääkimistega hankemenetlusi on erinevaid. Neist tavalisem on väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange. Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane selgitas, et niisuguse hankeliigi võib valida väga konkreetsetel juhtudel.

Neist idapiiri võiks puudutada põhjendus, et tegemist on hankija jaoks ettenägematu ja kiireloomulise sündmusega.

"Euroopa Komisjon oma direktiive selgitades on leidnud, et tegemist võiks olla sellise vääramatu jõu olukorraga," kirjeldas Mesilane olukorda, millal taoline hankemenetlus kõne alla tuleks. "Ehk näiteks COVID-19 pandeemia, kui see tekkis ootamatult, siis see ilmselgelt läks niisuguse olukorra alla. Aga see on ikkagi väga erandlik."

Piret Lilleväli tõi välja veel ühe võimaliku hankeliigi – erandhanke. "Juhul, kui on tegemist riigi oluliste julgeolekuhuvidega, nende kaitsmiseks ei kohaldata siis riigihangete seadust."

Erandhange annab sisuliselt samasuguse eelise, mis väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange "Seal puuduvad need menetlustähtajad, mis on avatud menetluse puhul," sõnas Lilleväli.

Risk peitub kallimas hinnas

Tema sõnul saavad idapiiri jaoks hankeliiki valides oluliseks ka julgeolekuolukorda puudutavad ohuhinnangud. "Kindlasti tuleb päris olulised analüüsid teha, et kas ühe või teise erandi kasutamine on põhjendatud."

Ühtlasi on tähtis mõelda võimalikele riskidele. "Kõige suurem risk on ikka oht konkurentsi kahjustamisele. Ja läbi konkurentsi kahjustamise võib see ka mõjutada hinda," rääkis Lilleväli.

Uuringut, mis ütleks, et läbirääkimistega riigihange toob kallima hinna kui avatud hankemenetlus, rahandusministeeriumis pole. Siiski mainib seda võimalust ka Kristel Mesilane.

"Muidugi tuleb silmas pidada, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlust ei pea pidama ainult ühe ettevõtjaga," lisas Mesilane. "Sa võid kaasata ka mitu ettevõtjat sellesse protsessi ja sellisel juhul sa saad ikkagi hinna üle läbi rääkida. Kui sul on kümme eurot ja üheksa eurot, siis võib pöörduda mõlema pakkuja poole ja avada läbirääkimised hinna üle."