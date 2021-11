Tallinna koolides taastub järgmisel nädalal kontaktõpe

"Nüüd on koolidele antud ühine signaal, et taastub kontaktõpe alates järgmisest nädalast. Koolidel on jätkuvalt õigus lähtuvalt olukorrast rakendada ennetusmeetmeid, kas see on klassipõhine distantsõpe või rotatsioon või spordipäevad. See õigus koolidele jääb," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on juriidiliselt nagunii kooli otsustada, millist õppevormi kasutada, kuid koos koolijuhtidega otsustati, et linnavalitsus peab samuti vastutust jagama.

"Tegelikult meil ikkagi sünnivad otsused, mida toetavad nii koolid kui linnavalitsus," ütles Kõlvart.

Tallinna munitsipaalkoolid läksid linnavalitsuse soovitusel osalisele distantsõppele peale koolivaheaja lõppu ehk kolm nädalat tagasi. Esimesed kaks nädalat olid distantsõppel 4. kuni 8. klassi õpilased, eelmisest nädalast said koolid ise otsustada, millised klassid distantsõppel on.

Kõlvart märkis, et distantsõpe on aidanud haigusjuhtude ja kollete arvu vähendada. Novembri alguses oli Tallinna munitsipaalkoolides 61 koolikollet ja 1200 haigusjuhtu. Käesoleva nädala seisuga on Tallinna koolides 594 haigusjuhtu ja 42 kollet, ütles Kõlvart.