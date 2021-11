Puitmajatootjatel läheb taas hästi, kuid töötajaid napib

Koroonakriisi lahvatades oli puitmajatööstus koos teiste majandusharudega silmitsi suure ebakindlusega. Kardetud suurt langust siiski ei tulnud. Kui koroonaeelsel aastal oli Eesti puitmajatootjate ekspordikäive 427 miljonit eurot, siis aasta hiljem 37 miljoni euro võrra väiksem.

Mullu õnnestus säilitada ka Euroopa suurima tehases toodetud puitmajade eksportija tiitel. Vahepeal on lisandunud aga uued mured.

"See on olnud tohutu väljakutse, kuidas saada hakkama oluliselt kallimate hindadega ja väga palju pikenenud tarneaegadega," ütles puitmajaliidu juhatuse aseesimees Martin Talts.

Kui vahepeal oli näha trendi, et viirusepuhang suurendas nõudlust väikeste aiamajade järele ning suuremaid puitmaju osteti vähem, siis viimasel ajal on kogu sektoril hakanud taas hästi minema.

"Võib küll öelda, et nõudlus on turul praegu väga tugev. See võib olla küll tootjate lõikes mõnevõrra erinev, aga kogu sektori lõikes on täna olukord, kus enamusel tootjaist on tellimusi pigem väga palju," lausus Talts.

Pärnumaal Lihulas tegutsev GreenCube müüb oma puitmaju vaid siseturul. Ka Eestis ei saa nõudluse üle kurta. GreenCube'lt tellitakse samuti aina enam elumaja tüüpi hooneid.

"Ostetakse selliseid põgenemiskohti iseenda jaoks. Või suvilaid. Müüakse maha oma väikesed korterid ja ostetakse majad kuskile, kolitakse sinna, kus varem oli suvila. Tahetakse saada korralikku sooja suve- või korralikku elumaja. Täna on neid kliente rohkem," lausus GreenCube'i tegevjuht Henri Bekmann.

Lisaks tarneprobleemidele ja hinnatõusule on murekoht tööjõupuudus. Häid ja kiireid lahendusi pole, nentis Talts.

"Võõrtööjõu kontrollitum kasutamine oleks tervitatav. Selle täiendav riiki lubamine. Mõistagi nii, et maksud oleksid makstud ja see oleks kontrollitud riigi poolt. Selline vajadus on selgelt olemas," ütles Talts.

Töötajate meelitamiseks on ettevõtted valmis eri lahendusteks.

"Me praegu ehitame nelja tuba ehitajate jaoks, kes tulevikus saaksid kaugemalt siia tööle käia. Meie tulevikuplaan on, et pakkuda lisaks kohalikule tööjõule tööd ka väljastpoolt tulijatele. Ma ei pea silmas välisriikidest tulijaid, võib ka näiteks Pärnust, Viljandist, miks mitte Narvast, et kodanikud saaksid nädala sees siin tööl käia. Pakume neile öömaja ja igal reede õhtul saavad nad koju minna," lausus Bekmann.