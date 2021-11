Puhkusereiside müük jõudis tagasi kriisieelsele tasemele

TEZ touri juht Svetlana Vertjanova ütles, et kuna kahe pandeemiaaasta jooksul jäid puhkusereisid tegemata, soovivad inimesed piirangute leevenedes taas raha reisimisele kulutada. Eestis on oma osa ka pensionifondidest võetud rahal.

"Me näeme, et suveks on inimesed rohkem altid broneerima ja näeme, et nad ei karda. Tegelikult on tingimused palju paindlikumaks muutunud ja me näeme aktiivsuse taastumist. Hetkel reisitakse Egiptusesse, Hispaaniasse Kanaari saartele Tenerifele ja suveks planeeritakse Türki, Kreetale, Kreekasse, Bulgaariasse, Hispaaniasse," rääkis TEZ Touri tegevjuht Svetlana Vertjanova.

Seega ostavad inimesed taas puhkusereise tavapärastesse kuurortidesse. Kuid taastunud on ka ärireisid.

"30. august on meie jaoks üks kuupäev, kus päringute arv kahekordistus. On hea meel, et nii era- kui ärireisijad on alustanud uuesti reisimist. Ärireiside puhul me näeme, et Ameerika läks lahti ja kõigil, kellel on olnud Ameerikas partnereid äris, siis nemad on kõik reisimist alustanud," lausus Estraveli tegevdirektor Anne Samlik.

Reisimise aktiivsuse taastumist toetavad ka Tallinna lennujaama andmed. Talvisel hooajal saab Tallinnast lennata rekordiliselt 40 sihtkohta. Lennukite täituvus on eelmise aasta novembriga võrreldes suurenenud kaks korda.

"Sügishooaeg oli meil väga tugev, eriti koolivaheaaja periood, ja ka praegu on näha, et inimesed lendavad rohkem, kui me oskasime oodata. Keskmine täituvus on küll praegu alla 60 protsendi, aga kuna me teame, et teistel lennujaamadel on see tihti ka alla 50, siis me võime väga rahul olla. Praegu on lennufirmad turule toonud väga suure hulga pileteid ja pakutakse väga soodsaid diile. Eesmärk on taastuda nii kiiresti kui võimalik ja reisija lennukisse toomine on võidujooks ajaga," rääkis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.