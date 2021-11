Elvas opositsiooni mängitud EKRE kahtlustab korruptsiooni

Kui esialgu pidid Elvas koalitsiooni moodustama EKRE, Isamaa ja Keskerakond, siis nüüdseks on selge, et koalitsiooni moodustavad Reformierakond ja valimisliit Sinu Elva vald. Nüüd opositsiooni jääva EKRE liige Peeter Ernits kahtlustab olukorras korruptsiooni.

Elva vallas alustasid pärast valimisi koalitsiooniläbirääkimisi Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Kuna volikogu esimehe valimine kukkus läbi, moodustavad uue koalitsiooni Reformierakond, valimisliit Sinu Elva ning kolm volikogu liiget, kellest kaks kandideerisid Isamaa ja üks Keskerakonna nimekirjas. Nii valiti Keskerakonnas kandideerinud Sulev Kuus ka volikogu esimeheks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Partnerite vahetamist põhjendab Kuus asjaoluga, et esialgsel koalitsioonil ei oleks olnud pikka tulevikku.

"Kui hääled ei pea ja koalitsiooniläbirääkimistel on pidevad probleemid just persooni küsimuses, siis ei ole mõtet seda kuuma kartulit veeretada," kommenteeris Kuus.

EKRE saadiku Peeter Ernitsa sõnul oleks aga koalitsioon püsinud, kui Keskerakonna liige Sulev Kuus ei oleks oma häält otsustanud muuta. Koalitsioonierakonnale selja pööramist põhjendab Ernits asjaoluga, et Sulev Kuus on Keskerakonna hääli korjama ostetud, saades soodsatel tingimustel Maaelu Edendamise Sihtasutusest (MES) laenu. Nii esitas Ernits küsimused ka kaitsepolitseile, kus soovib teada, kas Jaak Aab ja Urmas Kruuse on mõjutanud Sulev Kuuse otsuseid.

"Praegusel hetkel minu arvates on tuldud selle MES-i miljonitega kosja inimestele oma nimekirja saamiseks. Jaak Aabist on juttu. On kahtlused, et Sulev Kuus saadi Keskerakonna nimekirja selle mööndusega, et tema äriühingud saavad laenu soodsatel tingimustel," rääkis Ernits.

"See on absurd, see on kellegi fantaasia. Kas ma Keskerakonna mõne isikuga olen sõna MES kasutanud, ma arvan, et isegi see pole olnud, rääkimata muust. Ma mõtlesin ja lugesin, et milles Jaak Aab siia seotud üldse on. Isik, kes on ju täiesti väljas sellest omavalitsusest või minu ettevõtmistest. Müstika. Müstika. Mis puutub Urmas Kruuset, ja, loomulikult me suhtleme volikogu teemadel," kommenteeris Kuus.

Koalitsioonis oleva Sinu Elva Vald valimisliidu liikme Marika Saare sõnul ei ole Ernitsa pöördumine kaitsepolitseisse põhjendatud ja on seotud pettumusega tulemuse osas. Lisaks ütles Saar, et märke koalitsiooni lagunemise kohta on olnud.

"Märke oli tegelikult kogu selle perioodi jooksul sellepärast, et oli neid, kes otsisid laiapõhjalisemat versiooni kui Isamaa, EKRE ja Keskerakond, aga alles eelmisel nädalal selgus, et on võimalik teha seda varianti, mida me praegu tegemas oleme," ütles Saar.