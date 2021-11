Kolmapäev toob soojema õhu, aga tugeva tuule

Kolmapäeva öösel tuleb pilves, üksikute selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund või lörtsi, rannikul ka vihma ning esineb jäidet. Puhub tugev edelatuul, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis ka selgemat taevast ja ilm sajuta, kuid ida pool on pilvine ja kohati võib ka veidi lörtsi või vihma sadada. Puhub tugev edela- ja lääne-, Lääne-Eestis ka loodetuul. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi.

Päeval pilvisus hõreneb, vaid Kagu- ja Kirde-Eestis sajab ennelõunal väheke vihma, aga pärastlõunal saju tõenäosus väheneb. Puhub läänekaare tuul 7 kuni 11, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub edelasse. Sooja tuleb 3 kuni 7 kraadi.

Nädala teises pooles läheb jahedamaks, mistõttu langevad sademed siis peamiselt lume või lörtsina, suurem sadu saabub neljapäeva öösel.