Ligi: elektri hinna tõusu lausaline kompenseerimine pole õige

"Esimeses stuudios" toimunud debatil järgmise aasta riigieelarve üle märkis Reinsalu, et koalitsioon lükkas tagasi Isamaa esitatud ettepaneku alandada energiakandjate käibemaksu 20 protsendilt üheksale ning et valitsus näitab kiire hinnatõusu olukorras üles otsustamatust ja võimetust reageerida, et tarbijaid aidata.

Ligi sõnul on lausalised kompensatsioonid raha tuulde loopimine, sest aidata tuleb elektri hinna tõusu olukorras neid, kes selle tõttu päriselt kannatavad. Ligi poleks enda sõnul kehtestanud ka võrgutasu 50 protsendi ulatuses kompenseerimist kõigile.

"Ma oleks kehvemal järjel inimestele kompenseerinud ja seda tehti ka, 38 miljoni eest poole aasta jooksul. Tegelik lahendus on investeeringud, turuhindadega ei ole võimalik valitsusel võidelda," lausus Ligi.

Reinsalu juhtis tähelepanu, et kõrgemate energiahindadega laekub ka rohkem raha riigi kaukasse ning et selle raha eest olekski pidanud tarbijatele leevendama energiakandjate hindade tõusu.

Ligi märkis, et riigieelarves pole mingil juhul mingit ülelaekumist, sest eelarve on omadega defitsiidis ning seda veel pikka aega. "Eelarveprognoos lüüakse lukku ja seda ei korrigeerita ühe hinna muutumise pärast. Elekter moodustab pere eelarvest kolm protsenti, on ka neid, kellel see on 13 protsenti, aga neid on väga vähe, neile tulebki appi minna, aga minusugustele, kellel see on paar protsenti, ei pea appi minema. Tegelik tarbimiskorvi kallinemine on see, mis loeb," rääkis Ligi.

"Oleme turujõudude käes, see on paha lugu, aga lahenduseks on investeeringud ja sotsiaalpoliitika. Te tahate visata raha neile, kes seda tegelikult ei vaja," lisas Ligi, kelle sõnul on reaalpalga ja pensioni kasv kiirem kui inflatsioon. "See paanika on täiesti asjata," ütles ta.

Reinsalu sõnul ei suuda valitsus siiski muutunud olukorras piisavalt kiiresti reageerida ning suunata jätkuvas pandeemiaolukorras raha nendesse ettevõtlussektoritesse, mis seda tegelikult vajavad.

Ligi nentis, et praeguses olukorras, kus majanduskasv on väga kiire, et peaks ettevõtete toetamine olema esiplaanil. "Praegu majandus mühiseb ja raha on vaja ainult väga kitsastes kohtades, mitte lausaliselt, sest makroseisukohalt meil on inflatsioon," ütles ta.