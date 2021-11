Eesti-siseselt kehtivad Covid-tõendid kuni aasta

Alates detsembrist hakkab Eestis järk-järgult tehnilist kehtivust kaotama üle 550 000 Covidi vaktsineerimise tõendi. Enne 21. oktoobrit 2021 Eestis loodud ja seni uuendamata EL-i Covidi vaktsineerimise tõendi tehniline kehtivus lõpeb kuus kuud pärast selle loomist. See tähendab, et reisimiseks peab patsiendiportaalis digilugu.ee looma uue vaktsineerimise tõendi, kuid Eestis saab jätkata tõendite kasutamist, kui tõendit kontrollitakse teenuspakkuja juures kontroll.digilugu.ee kaudu.

"Kuigi digitaalse Covidi tõendi loomine ei ole tehniliselt keeruline, siis inimestel on siiski erinevad digioskused ja võimalused tõendi uuendamiseks. Keset Covidi kolmandat lainet ja üsna rangeid piiranguid ei olnud mõistlik seda nõuda kogu elanikkonnalt, sealhulgas vanemaealistelt, mistõttu otsustasime teha erandi ja aktsepteerida kõiki vaktsineerimise tõendeid kuni nende sisulise aegumiseni ehk aasta möödumiseni vaktsineerimiskuuri lõpetamisest," selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

"Kehtivusaja pikendamine annab inimestele võimaluse luua endale uus tõend pikema perioodi jooksul – näiteks peale tõhustusdoosi saamist, mil tuleb uus tõend luua niikuinii."

Selleks, et tõendid näitaksid siseriiklikul kontrollimisel rohelist tuld, teeb rakendusse vastava arenduse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii rakenduses kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee. Kontrollimisel loetakse kõik Eestis väljastatud tõendid kehtivaks kuni 365 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist.

"Niisugust erandit ei saa Eesti riik sisse viia teiste riikide poolt loodud tõendi kontrollimiseks mõeldud rakendustes, mis tähendab, et välisriikides loetakse need tõendid pool aastat pärast loomist siiski kehtetuks. Paneme kõigile välisriiki reisijatele südamele, et looksite endale juba enne reisi digilugu.ee kaudu uue vaktsineerimise tõendi vältimaks sekeldusi piiriületusel ja välisriigis viibides," rääkis TEHIK-u tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Lisaks kasutab osa Eesti ettevõtetest Covidi tõendite kontrollimiseks välismaiseid rakendusi, mis tähendab, et ka neis ei näidata rohkem kui pool aastat vanu tõendeid enam kehtivatena.

"Soovitame kõigil Eestis tegutsevatel ettevõtjatel kasutada siiski Eesti riigi poolt välja töötatud tõendi lugemise rakendust kontroll.digilugu.ee, sest igal riigil on vaktsineerimistõendite kehtivusel omad erandid ning Eestis annab õige vastuse just riigi poolt väljatöötatud rakenduse kasutamine," ütles Jaagus.

Alates 21. oktoobrist 2021 luuakse Eestis kõik EL-i Covidi vaktsineerimistõendid pikema tehnilise kehtivusega.