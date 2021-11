Times: Kommunist Yolanda Diaz võib saada Hispaania järgmiseks peaministriks

Hiljutised küsitlused näitavad, et kommunist Yolanda Diaz on Hispaania populaarseim poliitik. Ekspertide hinnangul võib Diazest saada Hispaania esimene naispeaminister.

Diaz sai juulis Hispaania sotsialistide juhitud koalitsioonis asepeaministriks. Diaz on riigis ka tööminister. Ta on Hispaania kompartei liige, vahendas The Times.

Konservatiivne ajaleht ABC nimetas hiljuti Diazt Hispaania kõige võimsamaks naispoliitikuks.

Peaminister Pedro Sancheze endine kabinetiülem Ivan Redondo sõnul võib Diazest saada Hispaania esimene naispeaminister.

Diaze kutsus asepeaministriks vasakpoolse protestipartei Podemos endine juht Pablo Iglesias. Iglesias loobus asepeaministri kohast, et kandideerida Madridi linnapeaks. Valimistel ei saatnud teda aga edu.

Hispaanias toimuvad parlamendivalimised kahe aasta pärast. Sel nädalal kogunesid Hispaania vasakpoolsed liidrid, kus Barcelona linnapea Ada Colau leidis, et Diaz peaks järgmistel valimistel kandideerima.

"Hispaania vajab sellist liidrit nagu Yolanda Diaz," teatas Colau.

Diazel on hea läbirääkija maine. Pandeemia ajal pidas ta edukalt läbirääkimisi ametiühingute ja ettevõtetega.

Diaze suurim rivaal on konservatiivne poliitik Isabel Diaz Ayuso, kes võitis kevadel ülekaalukalt Madridi linnapea valimised. Ayuso pole siiski parempoolsete juht ja enda sõnul on ta rahul Madridi linnapea ametikohaga.