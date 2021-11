Suursaadik: Berliin kutsub Moskvat kiiruga Vene-NATO nõukokku

"Meil on ääretult kahju Venemaa otsuse pärast peatada täielikult suhtlus NATO-ga. Sõnatus ei aita meil võtta maha pingeid, millest Venemaa president Vladimir Putin rääkis 18. novembril. Peame omavahel märksa rohkem rääkima," ütles von Geyr Interfaxile. Ta meenutas, et 2021. aasta esimesel poolaastal tegi NATO Venemaale selged ettepanekud Vene-NATO nõukogu korraldamiseks.

"Sealtpeale meie kahepoolsel tasemel ja NATO kutsume üles korraldama seda istungit võimalikult pea," lisas saadik.

Von Geyri sõnul pooldab Saksamaa niisamuti asjalikku ja sihipärast koostööd Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, milleta on võimatu lahendada selliseid tõsiseid küsimusi nagu kliimamured ja piiriülene tervishoiupoliitika.

"Samal ajal me ei taha ega saa sulgeda silmi tähtsate poliitiliste teemade ees, mille osas meie seisukohad lahknevad põhimõtteliselt. Seejuures on tähtis rääkida asjadest, et mõlemad pooled teaksid, mis on võimalik ja mis mitte. Seda võiks soodustada tippkohtumine, mille korraldamise pani ette Saksa kantsler Angela Merkel," ütles saadik.

Seejuures ei saa Saksamaa või EL langetada otsust suhtluse taastamise osas üksi, selleks peab olema valmis ka Venemaa, ütles ta.