Michal: ma ei kavatse Reformierakonna esimeheks kandideerida

Michal pidas saates "Otse uudistemajast" Reformierakonna toetuse languse põhjuseks vajadust tulla toime tervisekriisi juhtimisega. Ta leidis, et valitsus ei ole langetanud alati õigeid otsuseid ega ka kõigega hästi hakkama saanud.

"Inimeste ootused valitsusele ja tervisekriisi juhtimisele olid kõrgemad," arvas ta.

"Ilmselt vähemalt mina oleksin eeldanud, et mõned asjad on tehtud teisiti ja selles kriisis oleks võinud sammud olla julgemad. Otse öeldes, minu küsimus on, et millisel hetkel oleks olnud Tanel Kiigel õige aeg minna teisele tööle."

Michal kritiseeris ka Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, kes pole valitsuse liige, kuid püüab kõrvalt kujundada valitsuse poliitikat: "Minu meelest on probleem see, kui partnererakonna esimees istub parlamendi tagapingis, mitte ei ole valitsuses."

"Minu meelest on Kaja Kallas mitu korda öelnud, et Jüri Ratas on valitsusse oodatud. Minu hinnangul töötaks valitsus paremini, kui otsustajad on ühe laua taga koos."

Michal leidis, et reformierakondlased on head juhid ja suudavad ka kriisides hakkama saada, kuid küsimus on selles, kas valijad tunnevad nad ka sellisena ära: "Mina soovitaks valitsustasandil muutusi teha, ka poliitikaid läbi arutada."

2023. aasta riigikogu valimisi silmas pidades rääkis Michal, et ta peab tõenäoliseks EKRE ja Eesti 200 omavahelist vastandumist, mis võib tuua ka poliitmaastikule muutusi. Samas ei arva ta, et Reformierakond peaks hakkama välja vahetama peaministrit või valima erakonnale uut juhti.

"Olgu kohe ära öeldud, et ma ei kavatse erakonna esimeheks kandideerida," oli Michal resoluutne.

Ootused Tallinna koalitsioonile on kõrged

Tallinna valimistulemusi Reformierakonna vaates Michal halvaks ei pidanud, sest eesmärk lõpetada Keskerakonna ainuvõim õnnestus.

Koalitsioonileppele Keskerakonna ja sotside vahel olid tema sõnul kõrged ootused ning ta oleks eeldanud, et sotsid on julgemad ütlema, et teatud asjad tuleb kohe ära teha.

Michal tõi näidetena välja peatänava projekti ja lasteaia kohatasu kaotamise, mida sotsid soovisid, aga mida tegelikult tegema ei hakata.

Kuigi Michal oli seisukohal, et koalitsiooniläbirääkimistest ei peaks iga päev avalikkust teavitama, pidas ta veidraks kõneluste lõpu venimist, kus ei saadud paika ametikohtadele valitavaid inimesi.

Ta tunnistas, et sotsid on abilinnapea kohtadele leidnud väga pädevad inimesed, kellele on kõrged ootused, kuid samas oleks ta ise soovinud linnavalitsuses näha ka Raimond Kaljulaidi.

Michal pidas võimalikuks, et õigete inimeste leidmine võis venida ka seetõttu, et ei Keskerakond ega sotsid ise soovinud näha Kaljulaidi linnavalitsuses.