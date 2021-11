Terviseamet: jätkame piirangutega ka olukorra stabiliseerumisel

Eesti jätkab piirangumeetmetega koroona ohjeldamiseks ka siis, kui haigestumise tase on madal ja stabiliseerunud, sest need on andnud soovitud tulemuse, teatas terviseamet. Koole kutsutakse üles jõuluüritusi ära jätma.

Eestis on nakatumine küll tasapisi kahanev, ent Euroopas on maad võtmas neljas koroonalaine, millele prognoositakse taas tõsiseid tagajärgi. Alles kolm-neli nädalat tagasi oli Eesti oma nakatumisnäitajalt Euroopa ja maailma tipus, kuid kasutusele võetud meetmed viisid nakatumissuuna kiiresti allapoole, täpsemalt 2,5 korda väiksemaks. Nüüdseks on Eesti EL-i riikidest nakatumiselt 15. ning teiste riikide kasvava nakatumistendentsi juures on meie positsioon ilmselt veelgi paranemas.

Selleks, et olukord taas hullemaks ei läheks ja Eesti sujuvalt neljandasse lainesse ei läheks, plaanib Eesti jätkata meetmetega, mis viimastel nädalatel edu on toonud, nagu piirarvud avalikele üritustele, maskikandmise nõue, hajutatuse tagamine, soovituslik kaugtöö rakendamine, kiirtestid koolides ning jätkuvalt vaktsineerituse taseme tõstmine. Otsus põhineb haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) soovitusel, lisas amet.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik toonitas, et ehkki nakatumisolukord on järsult paranenud, võib see sama ootamatult ka tõusule pöörata, kui ohutusmeetmeid ei järgita. Kui Eesti soovib neljandast lainest pääseda, tuleb jätkuvalt kollektiivselt madalat profiili hoida.

Terviseameti peadirektori kt Mari-Anne Härma ütles, et järelevalve tõhustamine on aidanud kahandada teadmatata nakatumiste osakaalu.

"Juhuslik nakatumine on vähenenud. Hajutatus, maskid, tõendite kontroll töötab," ütles ta.

Jõuluhooaja saabudes soovitab terviseamet ära jätta peod ning käia ära vaktsineerimas või teha tõhustusdoos, kel see aeg käes.

"Koolides tuleb jätkuvalt tagada hajutatust, lükata edasi jõululaadad, -kontserdid, -aktused jm," ütles Härma.