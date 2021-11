USA suurlinnades kasvab järsult kiirröövimine

"Vähemalt 18 röövlit tungisid esmaspäeva õhtul Los Ageleses Nordstromi kaubamajja ja varastasid tuhandete dollarite eest kaupa," ütles kohalik politseijuht.

Sarnased vargused toimusid nädalavahetusel ka San Francisco linnapiirkonnas, vahendas CNN.

California pole ainus osariik, kus kiirröövi harrastatakse. 14 röövlit tungisid eelmisel nädalal Chicago äärelinnas Louis Vuittoni luksuskaupade poodi ja varastasid 100 000 dollari eest väärisesemeid.

"Sellistel sissetungidel pole mingit seost pandeemiaga. Pandeemia jutt on ülepaisutatud," ütles turvafirma Intelligence Consulting Partners asutaja Pete Eliadis.

"Õiguskaitseorganitel on puudu ressurssidest. Politsei rahastuse vähendamine on vähendanud ka paljude ametnike moraali. Samuti on selliseid röövleid raske tuvastada," ütles Eliadis.

"Puudub ka poliitiline tahe inimesi kohtu alla anda. Miks peaks politseinik raiskama aega, kui inimene ei lähe vangi. Vaja on poliitilist tahet ja toetada õiguskaitseorganeid," leidis Eliadis.

Ekspertide sõnul on röövlitel lihtne ka varastatud esemeid maha müüa.

"Varastatud kauba müümine internetis on uskumatult lihtne," ütles julgeoleku konsultatsioonifirma SRMC juht Lynda Buel.

Eelmisel aastal vähendasid USA suurlinnad aktivistide survel politsei rahastamist. Paljusid USA suurlinnu juhivad demokraadid, kes toetasid protestijate üleskutseid vähendada politsei rahastamist.

Minneapolise progressiivsed demokraadid soovisid linnas politseireformi, kus osa linna korrakaitsjatest asendatud sotsiaaltöötajatega. Valijad sellist reformi ei toetanud, kuna viimase aasta jooksul on linnas kuritegevus järsult kasvanud.