Detsembrist peavad Läti töötajad asuma end kaks korda nädalas kiirtestima

Tõenäoliselt hakatakse antigeeniteste jagama omavalitsuste kaudu, riik eraldab testide soetamiseks 15 miljonit eurot.

Kui koolides tehtavad testid saadetakse uurimiseks laboritesse, siis töökohaproovid tuleb võtta ja analüüsida endal - nagu kiirtestide puhul ikka.

Saksamaal, Ameerikas ja Kanadas on selline meede andnud häid tulemusi ja aidanud haiged inimesed teistest eemal hoida ning nüüd katsetavad meedet lätlased.

Kuigi need, kel võimalik, teevad niikuinii tööd kodust, on siiski palju ameteid, kus kohapeal töötamine möödapääsmatu.

Lätis on töötajate testimine mõeldud lühiajalise meetmena kuni eriolukorra lõpuni 11. jaanuaril. Testinõude eesmärgiks on vältida suurt nakatumist lähenevate pühade ajal.

Testide eest tasub riik ning neid tuleb kõigil, kes tööl teiste inimestega kokku puutuvad, teha kaks korda nädalas. Kontroll sõltub tööandjate vastutusest ja aususest.

Kuidas hakkab testide jagamine üle Läti välja nägema, selgub lähiajal.

Hangetel osalevad ettevõtted on pakkunud ühe testi hinnaks 75 senti kuni paar eurot. Kõik see läheb riigile küll kalliks, kuid on lõpuks ikka odavam, kui järjekordne liikumiskeeld, tuhandete inimeste ravi ja hüvitised.

"Testid tulevad nii kooli kui ka töökohta. Ja nagu valitsuses kokku leppisime, ka eraettevõttetes," rääkis Läti terviseminister Daniels Pavluts.

"Samas arutleme selle üle, kas oleks vaja selle nõude täitmise üle täiendavat kontrolli," sõnas Läti riigikantselei direktor, asutustevahelise töögrupi juht Janis Citskovskis.

Vaktsineerimise tempo on Lätis eriolukorra ajal olnud kiire - vähemalt ühe doosi on praeguseks saanud 67 ja täielikult kaitsesüstitud on 61 protsenti kõigist Läti elanikest ehk seega rohkem kui Eestis.

Töökohti, kus vaktsineerimata hakkama saab, jääb järjest vähemaks. Küll on aga kaitsesüstimata vanemate inimeste hulk ikka veel suur ja nüüd on otsustatud, et nende vaktsineerimise eest tasub riik tervishoiuteenuse osutajaile rohkem. 5-11-aastaste laste vaktsineerimiseni loodetakse Lätis jõuda veel detsembri lõpul.

"On oodata, et Euroopa Ravimiagentuur vaatab selle küsimuse läbi selle nädala lõpuks. Küsimus on praegu ajas, mil tootja suudab lastele mõeldud vaktsiinidoosid Lätti kohale toimetada," ütles Pavluts.

Esimest korda viimase kuu jooksul on haiglais olevate koroonapatsientide hulk langenud alla tuhande. Samas on kodusistumise ajal langenud haigestumus nüüd jälle pisut tõusnud.