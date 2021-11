La Manche'i väinas hukkus vähemalt 27 migranti

Prantsuse siseministeeriumi teatel leidis patrullalus mitu laipa ja teadvusetut inimest. Õnnetusest andis võimudele teada üks kalur.

Politsei teatas vähemalt 27 inimese hukkumisest, mis teeb sellest tiheda liiklusega rändetee viimase aja ohvriterohkeima õnnetuse. Päästemissioonil osaleb kolm helikopterit ja kolm alust, teatasid kohalikud võimud.

Prantsusmaa President Emmanuel Macron rõhutas, et Prantsusmaa ei luba La Manche'i väina muutumist "surnuaiaks", ning teatas, et migrandipaadi õnnetuse ohvrite arv on kerkinud 31-ni.

Macron lubas leida need, kes selle tragöödia eest vastutavad.

Siseminister Gerald Darmanin kirjutas Twitteris, et vahejuhtumis hukkus "palju inimesi".

"Neid ületusi korraldavate smugeldajate kuritegelikku loomust ei saa küllalt hukka mõista," lisas ta.

"See katastroof väinal on tragöödia," säutsus peaminister Jean Castex. "Minu mõtted on kadunute ja kannatanutega, kes langesid nende häda ja viletsust kuritarvitavate kriminaalidest smugeldajate ohvriks."

Katastroofi taustal on Londoni ja Pariisi suhetes valitsevad pinged seoses rekordilise rändevooluga. Suurbritannia on ärgitanud Prantsusmaad migrante senisest enam takistama.

Prantsuse võimude andmeil on tänavu üle väina Suurbritanniasse proovinud jõuda 31 500 inimest ja merelt on päästetud 7800 inimest. Õnnetustes oli sel aastal seni hukkunud või kadunuks jäänud seitse inimest.

Briti võimude andmeil on riiki tänavu ebaseaduslikult jõudnud üle 25 000 migrandi, mida on kolm korda rohkem kui läinud aastal tervikuna.