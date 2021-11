Pentagon loob uue osakonna UFO-nähtuste uurimiseks

USA kaitseministeerium loob uue osakonna, et uurida tundmatuid lendavaid objekte seoses murega, et pärast ulatuslikke uurimisi ei ole suudetud selgitada salapäraseid nähtusi äärmiselt tundlike militaarobjektide lähedal.

Asekaitseminister Kathleen Hicks andis koostöös USA riikliku luurejuhiga korralduse uue uurimisbüroo loomiseks kaitseministeeriumi luure- ja julgeolekuosakonnas, edastas Pentagon.

25. juunil anti kongressile üle kauaoodatud USA luureraport mitmekümne seletamatu õhunähtuse kohta. Nähtustel ilmselt puudub ühene seletus, öeldi riikliku luurejuhi (DNI) büroo raportis.

Uurijad vaatasid läbi üle 120 intsidendi viimase 20 aasta jooksul, kuid ei suutnud seletada õhumasinate mõistatuslikku liikumist, mis hõlmas tavatut kiirendamist, äkkpidurdusi, suunamuutusi.

Kõrged ametnikud ütlesid ajalehele New York Times, et ehkki tõendite puudumisel ei saa kinnitada, et nähtuse taga oleksid UFO-d, ei ole seda võimalik ka välistada.

Üks ametnik tunnistas, et luure- ja sõjavägi kardab üha enam, et nähtuse taga on Hiina või Venemaa eksperimendid hüperhelikiirustehnoloogiaga.

Pentagon avaldas eelmise aastal USA mereväepilootide videod õhus kohatud ebatavalistest lennumasinatest.

USA sõjavägi ei kasuta nende kohta enam terminit tundmatu lendav objekt ehk UFO, vaid tundmatu õhunähtus.

Loodav osakond keskendub vahejuhtumitele "erikasutuses õhuruumi" (SUA) piirkondades või nende lähedal. Need piirkonnad on tugeva kontrolli all ning suletud tavalisele lennuliiklusele.

Pentagon märkis, et igasuguse õhunähtuse sisenemine SUA-sse kätkeb ohtu lendudele ja julgeolekule.

Kaitseministeerium suhtub sellistesse raportitesse täie tõsidusega ja uurib neist igaüht, seisab Pentagoni avalduses.

Uus osakond kannab nime Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG).