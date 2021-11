Paberidefitsiit tõstab ajalehtede hinda

Paljud paberitootjad on digimeedia pealetungi ja koroonaaegse ajalehemüügi madalseisu tõttu ajalehepaberi tootmise lõpetanud ning trükimeedia seisab silmitsi paberidefitsiidi ja hiiglasliku hinnatõusuga. See tähendab ajalehetellijatele ka hinnatõusu, kirjutab Postimees .

Turul on tekkinud paberi puudujääk, sest paberitehased on vähendanud tootmist, kuna ajalehepaberi tarbimine on kaua langenud.

Trükikoja Kroonpress juhi Andres Kulli sõnul on ajalehepaberi hind tõusnud tänavu 60 protsenti, millele lisandub tootmise hinna tõus.

Printalli trükikoja müügidirektor Tõnis Peebo sõnul on turul veel ruumi hinnatõusuks, mistõttu ei sõlmita klientidega lepinguid pikemaks kui kvartaliks.

Postimehe levi- ja klienditeenindusdirektor Timmo Liliumi sõnul on Postimees Grupi paberikulu aastas miljon eurot ning trükikoda on teatanud, et ees ootab hinnatõus 60–70 protsenti.