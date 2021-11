Tulevane linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Madle Lippus ütles, et pealinnas võiks langetada sõiduautode liikumiskiirust 30 kilomeetrini tunnis, jalgratturitele ja jalakäijatele tuleb autode arvelt ruumi juurde anda ja Mustakivi tee läbimurret pole vaja. Lippus rõhutas Indrek Kiislerile, et autode piirkiiruse langetamine pealinnas on mõistlik mõte.