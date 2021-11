Helsingi linnavolikogu kiitis heaks suure liiklustunneli projekti

Tunneli eesmärk on hõlbustada pealinnas põhja-lõuna suunalist liiklust. Vastuolulise tunneli üle kestis aastaid tuline poliitiline debatt. Kõige rohkem olid tunneli ehitamise vastu Vasakliit ja rohelised.

Vasakliidu saadik Mia Haglund väljendas volikogu otsuse suhtes avalikult oma pettumust.

"Muidugi on see tunneli ehitus tüütu ja see peaks kõiki häirima," ütles Haglund.

Tunneli ehitamist kritiseeris ka roheliste saadik Anni Sinnemäki.

"Eesmärk peaks olema vähendada heitkoguseid, tunnel hoopis suurendab neid," ütles Sinnemäki

Sinnemäki sõnul tuleb toetada hoopis linnaplaneerimist, mis soodustab kõndimist, jalgrattasõitu ja ühistransporti.

Koonderakonna liikmed tervitasid tunneli projekti heakskiitmist.

"Otsime laiaulatuslikku lahendust ja tunnel teeb selle võimalikuks," ütles Koonderakonna saadik Daniel Sazonov.

Tunnel plaanitakse avada 2030. aastate alguseks. Ehitus hakkab järgmisel aastal, vahendas Yle.