Siberi kaevandusõnnetuse ohvrite arv kerkis 52-ni

Hukkunute seas on ka kuus päästetöötajat.

Õnnetus, mille olemust ei ole esialgu täpsustatud, juhtus Kemerovo oblastis Belovo linna lähedal asuvas Listvjažnaja kaevanduses.

"Esialgsetel andmetel ei ole seal kaevandusse kedagi elus," tsiteeris riiklik uudisteagentuur TASS kohaliku päästeteenistuse allikat.

Ohvrite arvu kinnitasid ka uudisteagentuurid Interfax ja RIA Novosti.

Kuberner Sergei Tsivilev teavitas varem suhtlusvõrgustikus Telegram, et õnnetushetkel oli maa all 285 inimest. Ülejäänud kaevanduses viibinud inimesed on evakueeritud ja 43 neist on vigastustega haiglas. Mõne seisund on eluohtlik.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vahendas president Vladimir Putini kaastunnet hukkunute omastele.

Kohalikud uurijad ütlesid, et suits hakkas kaevanduses levima umbes kell 08.35 kohaliku aja järgi. Esialgsetel andmetel lämbus mitu inimest suitsu sisse hingates.

Energiaministri kohusetäitja Aleksander Tšuprijan sõitis Kemerovosse.

Listvjažnaja kaevandus alustas tööd 1956. aastal. Praegu kuulub see Kemerovo firmale SDS-Ugol.

Samas kaevanduses hukkus 2004. aastal metaaniplahvatuses 13 inimest.