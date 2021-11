Kallas noomis Aasa teede äärest tualettide ja prügikastide kaotamise pärast

Eelmisel nädalal selgus, et kuivõrd transpordiamet peab tuleval aastal kärpima tegevuskulusid üle 3,5 miljoni euro, leiti ühe kokkuhoiukohana riigiteede parklatest tualettide ja prügikastide eemaldamine.

Rääkides tualettide kaotamisest, soovitas Aas kasutada tanklate tualette. "Eestis on väga hea tanklavõrgustik, kus igal pool on olemas võimalused tualetis käia ja kindlasti need on märgatavalt mugavamad kui need plastist teeäärsed kuivkäimlad," sõnas majandusminister.

Prügikaste Aasa sõnul aga igalt poolt ilmselt ära ei korjataks. "Seda asja ikka vaadatakse väga põhjalikult, kust võtta ja kust mitte võtta. Kindlasti jäävad prügikastid bussipeatustesse, parkimiskohtades vaadatakse asi ka kriitiliselt üle, et kus on vaja, et nad oleksid olemas. Aga eelkõige see puudutab neid suuri konteinereid, mis parkimiskohtades on seisnud. Ja paraku on need konteinerid kujunenud ka selliseks prügi toomise kohaks, kuhu lihtsalt tuuakse oma kodust üle jäävat prügi. Need on need kohad, mida üle vaadatakse," märkis Aas.

Kallas: selliseid rumalusi ei tohi teha

Aasale vastas Kallas, kes soovitas tal eelarve uuesti üle vaadata.

"Selle aasta riigieelarves on tulemusvaldkonnale nimega transport 472 miljonit, kusjuures eelarve kasvab kaks protsenti võrreldes eelmise aastaga. Ehk selles valdkonnas raha on. Nüüd me vaatame transpordiameti eelarvet – järgmisel aastal 356,6 miljonit. Tualettidele kulub 472 000 ja prügikastidele 267 000. Kas selles 356,6 miljonis on see siis see kokkuhoid?" küsis Kallas.

"Mina ootan küll ministrilt väga selget poliitilist juhtimist, et sellised rumalused jäetakse ära, sest raha selles valdkonnas on. Sellesse eelarvesse tuleb väga selgelt sisse vaadata. Ei ole nii, et kokkuhoiu ülesanne pandi ja nüüd mitte midagi enam teha ei ole ja me peame prügikastid ära korjama. See ju reaalselt ei ole niimoodi. Minister peab ikkagi seda asja selgelt üle vaatama. Raha selles valdkonnas on ja selliseid rumalusi ei tohi teha," sõnas Kallas Aasale.

Aas: kõrvalt on hea õpetada

Aas vastas Kallasele, et kokkuhoiu leidmine siiski nii lihtne ei ole. "Ma saan aru, et kõrvalt on niimoodi hea õpetada, et sul on raha küll, võta aga vähemaks. Paraku elu on natukene keerulisem," lausus Aas.

"Mis puudutab raha juurdetulekut, siis tuletan meelde, et kärpeülesanne oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 6,8 miljonit, millest transpordiamet on 3,8 miljonit," lisas Aas.

Aasa sõnul tuleb eristada, kas tegemist on investeeringu eelarvega. "Transpordiameti eelarve on enamuses investeeringute eelarve. Ma ei ole üldse rahul sellega, et see kõik on investeeringute eelarve, aga nii ta paraku riigieelarves on. See oli ka üks põhjus, miks suhteliselt suur kärbe tuli transpordiameti investeeringutesse, kui me rääkisime riigi eelarvestrateegia käigus investeeringute kokkuhoiust. Väga suur maht tuli transpordiametile, sest praktiliselt kõik transpordiameti teega seotud tegevused on investeeringute eelarves. See paraku riigi raamatupidamislikult on. Võimalik, et seda oleks mõistlik muuta, oleks kindlasti paindlikkus palju suurem," rääkis Aas.

Transpordiametile kuuluvaid tualette on üle Eesti 61 parklas, prügikonteinereid 63 parklas.