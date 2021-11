EMA soovitas Pfizeri koroonavaktsiini 5–11-aastastele lastele

5–11-aastastele lastele soovitatakse kolm korda väiksemat annust, kui seda saavad 12-aastased ja vanemad inimesed. Sarnaselt vanema vanuserühmaga, saaksid ka 5–11-aastased kaks süsti õlavarde. Kahe süsti vahe oleks kolm nädalat.

EMA uuring näitas, et 5–11-aastased said kolm korda väiksema annusega sama suure immuunsuse kui vanemad vanuserühmad. Uuringus osales kaks tuhat last. Kõrvaltoimed olid sarnased nagu vanemas vanuserühmas.

EMA jõudis seetõttu järeldusele, et vaktsiini kasulikkus kaalub üle sellega kaasnevad riskid.

EMA saadab nüüd soovituse Euroopa Komisjonile, kes teeb vaktsiini kasutamise kohta lõpliku otsuse.

Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Marje Oona ütles ERR-ile, et komisjon teeb selles küsimuses otsuse ilmselt järgmisel nädalal.

"Kuna Euroopa ravimiameti (EMA) heakskiit on olemas, teame, et Ameerika toidu- ja ravimiameti (FDA) heakskiit on juba mõnda aega olemas. Ameerika Ühendriikide immuniseerimiskomitee on juba päris jupp aega tagasi selle soovituse andnud ja Ühendriikides on juba üle kolme miljoni lapse vaktsineeritud, siis ma tegelikult ei näe väga põhjust, et seda ei anta. Aga me ei ole seda veel arutanud," ütles Oona.