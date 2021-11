Saksamaa majandus kasvas kolmandas kvartalis oodatust vähem

Saksa statistikaamet langetas neljapäeval hinnangut kolmanda kvartali majanduskasvule, samal ajal kui majanduse taastumist on hakanud häirima uus koroonaviiruse laine.

Statistikaameti uue hinnangu järgi kasvas majandus kolmandas kvartalis 1,7 protsenti, mida on 0,1 punkti võrra vähem kui prognoositi oktoobris.

"Saksa majanduse taastumine suvel jätkus," teatas Destatis. Kasv oli aga aeglasem kui teises kvartalis registreeritud kaks protsenti.

Et uue nakkuslaine ohjeldamiseks on taas piirangumeetmeid kehtestatud, hoiatavad eksperdid, et majandustoodang saab aasta viimasel kolmel kuul kõvasti räsida.

Riigi majanduse käekäiku on häirinud muu seas ka toorainete nappus.

Keskpanga prognoosi järgi jääb kasv neljandas kvartalis nulli.

Aastaks tervikuna ennustab valitsus sisemajanduse kogutoodangu (SKT) laienemist 2,6 protsendi võrra, võrreldes varem prognoositud 3,5 protsendiga.