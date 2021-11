Jaani: linnas piirkiiruse kehtestamisel peaks olema paindlik

"Kindlasti ei ole meil plaanis kõikjal kiirust 30 kilomeetrini tunnis langetada," ütles keskerakondlane Andrei Novikov ERR-ile. "Ainult liiklusmärgi paigaldamine ilma linnaruumi ümber kujundamata ei anna soovitud efekti. Samuti on meil kesklinnas alasid, kus on põhjendatud 70 kilomeetrit tunnis, näiteks Järvevana teel."

Samas leidis Novikov, et tänavad on erinevad ning õuealal võiks kiiruse piirata koguni 20 peale. "Eeskätt puudutab see kvartalisiseseid alasid," ütles ta.

Novikov tõi näite, et sel aastal on Raua, Veerenni ja Kassisaba asumites juba piiratud kiirus 30 kilomeetrini tunnis.

Ka siseminister Kristian Jaani leidis, et magalarajoonides, kus liigub palju eakaid inimesi, võiks vähendada autode liikumiskiirust.

"Väiksem liikumiskiirus on turvalisuse küsimus ja meil on väga palju häid näiteid lähiriikidest," sõnas siseminister Kristian Jaani. "See on viinud selleni, et Helsingis on liiklusturvalisus ühel kõrgemal tasemel maailmas üleüldse."

Ülikriitiliselt suhtus Lippuse ideedesse aga Pirita linnaosavanem, keskerakondlane Tõnis Liinat, kes on hämmingus, miks liiklust vaadatakse vaid jalakäijate pilgu läbi.

"Linnas tuleb arvestada kõigi liiklejatega – nii jalakäijate ja ratturite kui ka ühissõidukite ja autodega," sõnas Liinat.

"Kui keelame autodel sõita seal või teises kohas või kehtestame muid piiranguid, kuid ei soovi rajada teid ega tänavaid ega paku alternatiive, siis milline on keelamise tagajärg?"

"Enne kui asute keelama-käskima, võiksite uude ametisse sisse elada, aga eelkõige arutada asjad läbi koalitsioonipartneriga. Lugupeetud tulevane abilinnapea, kas te malet oskate mängida? Tundub, et mitte. Males tuleb näha kogu lauda ja mõelda mõned käigud ette. Malemänguoskusest on tulevases töös tublisti kasu."

Jaani: piirkiiruses on vaja paindlikkust

Ei Novikov ega Jaani pea mõistlikuks, et piirkiirust tuleks piirata kogu linnas ja kogu aeg.

"Ma pooldan paindlikkust ja elektroonilisi liiklusmärke," sõnas Jaani. "Näiteks Tammsaare tee pikendus – mingi aeg on seal 50 kilomeetrit tunnis lubatud, mingi hetk 70, see paindlikkus ongi tegelikult märksõna."

"Me ei saa läheneda selliselt, et igal pool paneme 30 märgi," leidis Andrei Novikov, kelle sõnul on küsimus ka järelevalves, "on kohti, kus ainuüksi märgist ei piisa."

Novikov sõnas, et Tallinnas on tänavaid, mille liikluskorraldus on ajale jalgu jäänud ja see soosib piirkiirusest kiiremat sõitu. Ühe sellise näitena tõi ta välja Liivalaia tänava, kus ilma rekonstrueerimiseta ei ole tõenäoline, et ka praegusest kiiruspiirangust kinni peetakse.

Kristian Jaani selgitas, et järgmisel aastal saavad omavalitsused õiguse ise liiklusjärelevalvele kaasa aidata: "Riigikogu menetluses on eelnõu, mis tulevikus annab kohalikele omavalitsuse võimaluse ja õiguse paigaldada automaatseid liikluskaameraid."

Ka Novikov tervitas seadusemuudatust: "Kui linnal tekivad hoovad liikluskultuuri jälgimiseks, siis ma arvan, et see on tervitatav."