WSJ: veebikaubanduse kasv suurendab USA-s jaemüüki füüsilistes poodides

Ajalehe The Wall Street Journal teatel avavad jaemüüjad veebikaubanduse kasvu tõttu üha rohkem füüsilisi poode.

Uuringufirma IHL andmetel avavad USA jaemüüjad sel aastal rohkem poode kui sulgesid. Viimati avati rohkem füüsilisi poode kui neid suleti 2017. aastal, vahendas The Wall Street Journal.

Analüütikute sõnul on muutuste taga tarbijate harjumuste muutumine. Füüsilisi poode väärtustatakse üha rohkem.

Kauplused on muutumas e-kaubanduse tellimuste täitmisel lahutamatuks osaks. Tegemist on mugava kohaga, kus tarbijad saavad kätte internetis tellitud kaubad. Tavapoodides on samuti odavam sisseoste teha kui internetis. Pandeemia tõttu läks veebis ostmine järsult kallimaks.

Analüütikute sõnul on üürileandjad nõus ka palju väiksemate ja paindlikumate renditingimustega.

"Viis või kuus aastat tagasi arutati, kas e-kaubandus lõpetab jaemüügi. Nüüd on aga veebikaubandus ja füüsiline jaemüük üha rohkem seotud, see tõi kaasa ka suurema vajaduse füüsiliste poodide järele," ütles jaemüügifirma Dick's Sporting Goods turundusjuht Toni Roeller.

"Inimesed uurivad tihti kaupa veebis, kuid tahavad enne ostmist neid ka proovida," lisas Roeller.

Uued füüsilised poed, mida jaemüüjad avavad, on teistsugusemad kui eelmisel kümnendil. Poed on tihti väiksemad ja pakuvad klientidele rohkem meelelahutust.

Kasvanud on ka digitaalse reklaami hind. Tehnoloogiahiiglased tõstavad digitaalse reklaami hinda.

"Veebikaubanduse kulud kasvavad, kuna firmad kulutavad digitaalsele turundusele üha rohkem raha. Ka kauba kohaletoimetamine läheb kallimaks," ütles tarkvarafirma ProfitWell tegevjuht Patrick Campbell.