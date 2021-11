Jaani: Eesti ei ole kanepi legaliseerimiseks valmis

Tambre selgitas ERR-ile, et tihti on riikide kõlavate lubaduste taga tegelikult täpselt ühesugused reeglid. Legaliseerimise all peetakse silmas paari kanepitaime kasvatamise lubamist või selle tarbimist rangelt piiritletud kohtades. Kaasas seda kanda ei tohi.

Tambre sõnul ei karistata ka Eestis kanepit tarbinud inimesi, kui ta pole just autoroolis vahele jäänud.

Nimelt on Eestis lubatud narkootiliste ainete tarvitamine arsti soovitusel. Samuti muudeti viis-kuus aastat tagasi politseis suhtumist, mille kohaselt tarvitajaid peetakse sõltlasteks ja tegeletakse hoopis selle probleemi lahendamisega. Vaid tarvitamise eest karistusi ei määrata.

"Peaksime jõudma riigina sinna, et inimesed saaksid aru, mida nad teevad," pidas Tambre olulisemaks hoopis inimeste teadlikkuse tõstmist, mitte niivõrd seaduslikku reguleerimist.

Tambre tõi näite, et hiljuti kaotasid narkootikumide tõttu elu 18- ja 20-aastased noored, kes ei olnud teadlikud sellest, mida nad tegelikult tarvitasid.

Samas möönis ta, et ka Eestis hakkab paratamatult narkootilisi aineid rohkem levima, kui mõnes riigis need kättesaadavamaks muutuvad: "Iga selline otsus avaldab mõju."

Siseminister Kristian Jaani oli kanepi legaliseerimisest rääkides resoluutne: "Minu varasem arvamus siin ei ole muutunud – Eesti ei ole valmis selleks, et ükskõik, milliseid illegaalseid mõnuaineid legaliseerida."

Jaani sõnul ei ole Eesti ühiskond selleks veel valmis.

Ka justiitsminister Maris Lauri ütles, et tema sellist lähenemist ei poolda. "Eks iga riik pea oma diskussioonid ise," ei näinud ta põhjust, miks Saksamaa otsusest lähtuvalt peaks ka näiteks Eestis teemat kuidagi teisiti käsitlema hakkama.

Lauri leidis, et hoolimata sellest, kas tegu on suurema või väiksema Euroopa riigiga, ei pea teised riigid lähtuvalt selle otsusest kuidagi oma seisukohta teistsuguseks hakkama kujundama.