Nädalavahetus tõotab tulla talvine

Ööl vastu reedet on pilves ilm ja sajab vihma ning sadu läheb paljudes kohtades üle lörtsiks. Puhub edelatuul 4 kuni 12, puhanguti 14, Liivi lahe ümbruses kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommikupoolikul on Lääne-Eestis nii selgemat taevast kui ka madalaid pilvelaamu, kuid ilm peamiselt sajuta. Samal ajal on ida pool pilvisem ning sajab tihedat lörtsi. Lääne- ja Põhja-Eestis puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul, kuid Lõuna-Eestis ikka edelatuul. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi ning teed on libedad.

Õhtul lõuna poolt alates pilvisus taas järk-järgult tiheneb, mistõttu sajab mandri lõunaosas ja Liivi lahe piirkonnas nii vihma, lörtsi kui ka lund. Puhub rahulik läänekaare tuul ning õhk on -2 kuni +3 kraadi.

Nädalavahetus tuleb üsna talvine, sest kohati on oodata lumesadu ning tuisku. Uuel nädalal lörtsi - ja lumesaju tõenäosus kasvab veelgi ning temperatuurid on nii päeval kui ka öösel miinuspoolel.