Laupäeval sajab peamiselt Lõuna-Eestis lund

Laupäeva öösel on Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, kuid Lõuna-Eestis on pilves ning sajab lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas põhja- ja kirdetuul ja õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Hommikul on Eesti jagatud kaheks, põhjas on päikest, lõunas aga pilvine ja kerge lumesadu. Puhub kirdetuul, tugevamate puhangutega kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saarte rannikul on kohati 1 kraad sooja.

Päeval pilvisus lõuna poolt alates tiheneb ning jätkuvalt sajab lund peamiselt Lõuna-Eestis ja õrna lund võib pudeneda ka põhjarannikul. Kirdetuul tugevneb ja õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Pühapäev tuleb juba kõikjal laialdaselt sajune ning enamasti sajab lund, saartel ka lörtsi. Uuel nädalal miinuskraadi süvenevad veelgi ning on oodata ka lumesadu, kuna lõunast läheneb sajune madalrõhkkond.