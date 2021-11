Holland avastas LAV-st tulnud lennureisidelt 61 koroonapositiivset

"Me teame, et 61 tulemust olid positiivsed ja 531 negatiivsed," teavitas tervishoiuteenistus GGD avalduses, lisades, et positiivse proovi andnud viidi Schipholi lennujaama lähedal asuvasse hotelli karantiini.

Lähemal ajal selgitatakse, kas positiivse koroonatesti andnud reisijate puhul on tegemist kardetud Omikroni variandiga.

Euroopa Liidu terviseametnike sõnul kujutab uus tüvi endast suurt ohtu kontinendile.

GGD sõnul jäävad positiivse testitulemuse andnud inimesed hotelli karantiini kümneks päevaks, kui neil peaksid ilmnema haigusnähud, ja viieks päevaks juhul, kui haigusnähud puuduvad.

Negatiivse testitulemuse andnud reisijate puhul oodatatakse, et nad jääksid Hollandis kodukarantiini. Kes Hollandis ei ela, saavad aga oma lennuteekonda jätkata.

GGD palub inimestelt kannatust, rüõhutades, et tegemist on erakorralise meetmega, sest kunagi enne pole juhtunud, et Schipholis maandunud inimesed on pidanud ootama, kuni neid seal testitakse, ja siis veel tulemusi ootama.