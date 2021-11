Haiglaravil on 285 koroonaga nakatunut

Ööpäevaga on koroonaviirusega haiglaravi vajajate hulk vähenenud 28 võrra, 285 inimeseni. Neist 233 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, kellest omakorda 164 ehk 70 protsenti on vaktsineerimata ja 69 ehk 30 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.