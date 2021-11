Jüri Ratas erakonnale: eesmärk on valitsuse moodustamine

"Peame pingutama, et olla positsioonis, kus saame ellu viia valijatele antud lubadusi, esindada meie vaadet ning ideid. Üheskoos oleme pööranud riigi näo viimase viie aastaga inimeste poole, kuid seda tuleb veelgi enam teha," lausus Jüri Ratas. "Keskerakond kogus kohalikel valimistel kõige rohkem hääli ja oleme 28 omavalitsuses otsustamas mitte ainult volikogus, aga ka valla- või linnavalitsuse tasandil kohaliku elu käekäigu üle. Sealhulgas teeme seda me pealinnas Tallinnas, kus erakond sai rohkem hääli kui neli aastat tagasi. Selle üle on põhjust uhkust tunda! Sellest lähtuvalt ei saa Keskerakond võtta madalamat eesmärki kui valimisvõit 2023. aastal ja valitsuse moodustamine."

Jüri Ratase hinnangul on Keskerakond soodsal stardipositsioonil - Norstati andmetel on erakonna toetus ligi 22 protsenti, mis annab praegu populaarsuselt teise koha.

"Ma pean väga oluliseks veel üht muutust Eesti poliitikas. See on nimelt Eesti 200 tõus viimastel valimistel," märkis Jüri Ratas. "Tuleb tunnustada, et nad on poliitikas töökad ja leidlikud ning pakuvad tõsist konkurentsi tänastele erakondadele. See on tervitatav. Mõned päevad tagasi kutsus Eesti 200 erakonna esimees Kristina Kallas Eesti Päevalehe intervjuus üles president Kersti Kaljulaidi tulema poliitikasse. Arvan, et see on väga tõsine ja positiivne üleskutse. Iga uus inimene annab värskust ja uusi ideid meie poliitikasse. Julgen prognoosida, et Riigikogu valimiste võidu nimel heitlevad neli erakonda."

Jüri Ratase sõnul tõotavad valimisdebatid tulla äärmiselt huvitavad, sest lahendamist vajavaid küsimusi on mitmeid.

"Mida teeme maksudega? Kuidas saab ka alusharidus olema kõikjal Eestis tasuta? Millised investeeringud ja otsused on vajalikud selleks, et oleksime teaduses ja innovatsioonis esirinnas? Kuidas parandada tervishoiu kättesaadavust ning parandada hooldekodukoha kättesaadavust? Kuidas suudame ja oskame tehtud otsuseid ka valijatele selgitada? Küsimusi on täna kindlasti enam kui vastuseid, kuid loodetavasti see muutub peagi," rääkis Jüri Ratas.