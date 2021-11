Tšehhi keelas koroona tõttu jõuluturgude korraldamise

Avatuks jääb vaid jõulukuuskede müük, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Restoranid, baarid ja klubid peavad oma uksed sulgema kell 22 ning kultuuri- ja spordiüritustele pääseb maksimaalselt 1000 inimest.

Jõuluturgude korraldajad on valitsuse suhtes kriitilised. "See on meie jaoks šokeeriv, kuigi teame seda juba eilsest saadik. Kliendid ei ole sellega rahul, sest ainult kord aastas tuleme seda ilusat kaupa müüma ja siis see juhtub. Niisiis, ma ei tea. Ma ei saa aru, miks kaubamajad võivad olla avatud ja meie, väliruumis, peame end sulgema," ütles jõuluturu kioskipidaja Pavel Cimr.