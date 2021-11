Pühapäeval jõuab lumesadu ka Põhja-Eestisse

Pühapäeva öö on pilvine, lumesadu laieneb lõunast põhja poole üle maa ja tuiskab. Kirdetuul puhub 8 kuni 12, puhanguti 14, saartel ja rannikul iiliti kuni 17, enne südaööd ka kuni 20 meetrit sekundis. Mandril on külma 1 kuni 4 kraadi, rannikul on kohati veel +1 kraadi. On jäiteoht, edastas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine ja tihe lumesadu jätkab liikumist põhja poole, saartel tuleb sekka lörtsi. Puhub kirdetuul 5 kuni 11, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 0 ja -3 kraadi juurde, saarte

rannikul võib kohati plusspoolele jääda.

Ka päeval on pilvine, lootust on vaid üksikutele selgimistele. Mandril jätkub lumesadu, saartel tuleb lörtsi, siin-seal tuleb lisaks ka jäävihma, mis muudab teeolud ohtlikult libedaks. Pärastlõunal väheneb sajuvõimalus Lõuna-Eestis. Kirdetuul puhub 5 kuni 10, mere ligidal kuni 14 meetrit sekunds. Termomeetril on -3 kuni +1 kraadi.

Uuel nädalal püsivad talvised ilmaolud. Esmaspäeval tõuseb temperatuur Kagu-Eestis 0 kraadi lähedale ja toob sekka lörtsi, mujal sajab lund ja tuiskab.

Lumetuisune on ka teisipäev, ent õhtu poole saartelt alates sadu hõreneb ja seega on kesknädalal võimalik ka päikeselaike näha. Samas saabub kohe jälle uus sajuala ning lisaks langeb temperatuur veelgi, neljapäeva öösel on tulemas kohati -15 kraadi.