Šveitslased toetasid referendumil koroonapasside kasutuselevõttu

Referendumile eelnes tavapärasest pingelisem ja vaenulikum kampaania.

Turu-uuringufirma GFS Bern prognoosis veidi pärast valimisjaoskondade sulgemist keskpäeval, et "jah" vastas 63 protsenti hääletanuist.

Seadus loob õigusliku aluse selleks, et võtta kasutusele Covidi-tõend, millest nähtub, kas inimene on vaktsineeritud või tõvest paranenud.

Oponendid on öelnud, et tõend, mida on alates septembrist nõutud restoranidesse pääsemiseks ja muudes siseruumide toimuvates tegevustes osalemiseks, loob apartheidisüsteemi.

Nagu enamikus Euroopas, on ka Šveitsis kasvanud viha pandeemia ohjeldamiseks mõeldud piirangute ja vaktsineerimise surve pärast.

Referendumid ühiskonnaelu puudutavates küsimustes on Šveitsis igapäevased ning neile eelnevad harilikult tasakaalustatud ja rahulikud debatid. Koroonaseaduste rahvahääletuse kampaania on olnud aga ebatavaliselt terav ja vaenulik.

Politsei on tugevdanud mitme poliitiku, seal hulgas tervishoiuminister Alain Berset' turvameetmeid, sest nad on saanud tapmisähvardusi.

Valitsushoonete ja parlamendi ümber on püstitatud tarad, kaitsmaks neid vaktsiinivastaste demonstratsioonide eest.

Proteste, kus vaktsiinivastased raevukalt vabadust nõuavad, toimub üle riigi üha sagedamini. Mõnikord on meeleavaldused kasvanud üle vägivaldseteks kokkupõrgeteks, nii et politsei on pidanud kasutama rahvahulga ohjeldamiseks kummikuule ja pisargaasi.

Politoloog Pascal Sciarini sõnul on proteste olnud enneolematult palju.

Tema sõnul on otsedemokraatia poolest tuntud Šveitsil institutsionaalsed väljendusvahendid, säilitamaks rahu ning ennetamaks vägivaldseid protestivorme.

"Aga kui näed, mis tänavatel toimub, siis on selge, et käitumine on muutumas," ütles ta.

Vaatlejad on hoiatanud, et sellises õhkkonnas võib pühapäevane rahvahääletus pingeid veelgi teravdada ja tuua kaasa vaktsiinivastaste vägivalla, kui tulemus ei ole neile meeltmööda.

Referendum toimus uue murettekitava Covidi tüve omikroni väljailmumise ajal, mis on juba raputamas riike ja turge üle kogu maailma.