Ida-Virumaal Konjus põrkas kolm sõiduautot kokku

Õnnetuse asjaolud on täpsustamisel.

Kella 17-ks sai liiklus sündmuskohal osaliselt taastatud ja veoautod pääsevad läbi. Sõiduautod peavad aga jätkuvalt liiklema Voka kaudu.

Teeolud on piirkonniti erinevad. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis on teed lumised. Eesti loodeosas on teed valdavalt niisked. Suuremad maanteed on sõidujälgedes soolamärjad ning sõiduradade vahel soolalumesegused.

Õhtul sadu jätkub kuni keskööni ning kohati tuiskab. Teed püsivad lumised ja libeduseoht on suur.