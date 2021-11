Algamas on talviselt lumine nädal

Öö tuleb valdavalt pilvine, kuud ja tähti on näha vaid üksikutes paikades. Kohati sajab ka kerget lund. Puhub kirde- ja idatuul 3-8, rannikul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Temperatuur on 0 kraadi saartel kuni -6 kraadi Ida-Eestis.

Hommikul võib Kagu-Eestisse tihedam lumesadu jõuda, mujal on enamasti sajuta, aga siiski pilvine. Kirde- ja idatuul puhub 5-8, rannikul kuni 11, puhanguti 16 m/s. Külmakraade on 1 kuni 6, tuulele avatud rannikul on kohati 0 kraadi.

Päev tuleb samuti peamiselt pilvine. Tihe lumesadu levib lõunast põhja poole ja tuiskab. Kirdetuul puhub 5-12, iiliti 16 m/s, õhtupoolikul pöördub kõikjal järk-järgult põhja ja tugevneb rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Termomeetril on -1 kuni -6, põhjarannikul jääb 0 kraadi lähedale. Teed võivad olla libedad.

Lumesadu ja tuisk jätkuvad ka teisipäeval, aga suurem sadu peaks kesknädalal pisut hoogu maha võtma. Neljapäeval sajab lund peamiselt Põhja-Eestis ja saartel ning reedel on lund oodata jälle rohkematesse paikadesse. Öine temperatuur jätkab aina langemist ja kolmapäeval näpistab külm üsna tugevalt ka päevasel ajal.