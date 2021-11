Raamat: Hiina suurfirma kinkis Hunter Bidenile kalli teemandi

Ajalehe New York Post kolumnist Miranda Devine kirjeldab oma uues raamatus "Laptop from Hell" Hunter Bideni äritehinguid Hiina energiafirmaga CEFC. Väidetavalt kinkis Hiina firma Hunter Bidenile 80 000 dollarit väärt teemandi ja pakkus veel kümneid miljoneid dollareid.

Devine tugineb raamatus sadadele e-kirjadele, mis leiti Hunter Bideni sülearvutist. Hunter jättis oma arvuti 2019. aasta aprillis Delaware'i osariigis asuvasse remonditöökotta.

Devine väidab raamatus, et Hunter Biden pakkus teeneid CEFC-le, et aidata hiinlastel äri maailmas laiendada.

Vastutasuks pakkus CEFC Hunter Bidenile miljoneid ja teemanti, mille väärtus on vähemalt 80 000 dollarit, kirjutab Devine raamatus.

Devine'i sõnul ilmusid Hunter Bideni sülearvutisse ka teemandi fotod, kus kirjeldatakse seda kui F-klassi ümarat briljanti, mis on suurepäraselt lõigatud.

Väidetavalt tahtis CEFC-i juht Ye Jianming laiendada firma mõju ja endine Briti erivägede ohvitser James Gillar soovitas Jianmingil ühendust võtta Hunter Bideniga.

Gillar ühendas Ye Jianmingi ja Hunter Bideni Rob Walkeri kaudu. Walkeri naine Betsy Massey Walker oli Joe Bideni abikaasa Jill Bideni nõunik. Rob Walker ise töötas varem Bill Clintoni administratsioonis.

CEFC tegeles Hiina uue siiditee projekti mõju levitamisega.

Gillar ütles Hunter Bideni endisele äripartnerile Tony Bobulinskile, et vajab abi Hiina ühisettevõtte ümberkorraldamist ühe silmapaistva USA perekonna jaoks. Väidetavalt oli plaanis luua sarnane investeerimisfirma nagu Goldman Sachs.

2016. aastal avaldas Gillar Bobulinskile, et Hiina partner on CEFC, millel on "rohkem raha kui jumalal". Gillari USA partneriks oli ka Hunter Biden, väidab raamat.

Devine'i sõnul näitab sülearvuti, et Hunter Biden sai Walkerilt regulaarselt makseid.