Elektri börsihind püsib ka teisipäeval kõrgel

Teisipäeval langeb elektri börsihind 187,52 eurole megavatt-tunnist. Kuigi esmaspäeval on elektri keskmine börsihind rekordiliselt 263,96 eurot, siis ka teisipäevane hind on rekordi ligidal, vaid pühapäeval oli hind sellest kõrgem.

Pühapäeval kerkis elektri keskmine päevane hind elektribörsil Nord Pool 188,09 euroni megavatt-tunnist, mis oli rekordiline tase. Juba esmaspäeval kerkis hind veel kõrgemale, jõudes 263,96 euroni megavatt-tunnist.

Kuigi teisipäevaks on hind taas langema asunud, jääb siiski päeva keskmine hind 187,52 eurot megavatt-tunnist alla vaid pühapäevasele ja esmaspäevasele rekordile.

Kõige kallim on elekter teisipäeva hommikul kella kümne ajal, kui see ulatub 227,69 euroni, 227 euroni ulatub see ka kella neljast kuueni. Kõige odavam on elekter öösel kella nelja ajal, kui hind on 77,80 eurot megavatt-tunnist.