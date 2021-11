Merkeli valitsus laitis Kölni puupüsti täis staadioni eest

Liidukantsler Angela Merkeli pressiesindaja ütles esmaspäeval, et on raske mõista, miks Kölni võimud lubasid nädalavahetusel staadionile jalgpallimatši vaatama 50 000 inimest, kui Saksamaad räsib taaskordne koroonalaine.

Kaadrid rahvast pungil jalgpallimatšist Kölni ja Mönchengladbachi vahel põhjustas üleriigilist furoori, paljud kommentaatorid kirusid maskide ja suhtlusvahemaa puudumist.

"Ajal mil rängemalt mõjutatud piirkonnad sulgevad jõuluturge ja kehtestavad karme meetmeid, on täisstaadioni väga keeruline mõista," ütles ametist lahkuva Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa ametnike sõnul oli täituvus õigustatud, kuna pealtvaatajatelt nõuti, et nad oleks täielikult vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud.

Kriitikute sõnul oli rahvahulk aga vastutustundetu, kuna Saksamaad räsib koroonaviiruse neljas laine ning paljudes piirkondades on rekordkõrge nakatumuse tõttu intensiivravikohad otsakorral.

Teine nädalavahetusel toimunud Bundesliga mäng Leipzigi ja Leverkuseni vahel toimus seevastu inimtühjal staadionil, kuna Saksimaal kehtivad kohalikud viirusepiirangud.

Saksa 16 liidumaal on märkimisväärne vabadus oma viirusetõrjemeetmete üle ise otsustada. Riigi siseministeerium kurtis aga esmaspäeval, et selle tulemusel on tekkinud äärmiselt ebaühtlane reeglistik.

"See ebaühtlus liidumaade vahel, mis puudutab suuremaid üritusi ja mitte ainult sporti, on äärmiselt ebarahuldav," ütles siseminister Horst Seehoferi pressiesindaja Steve Alter.

Merkel ja tema järeltulija Olaf Scholz arutavad teisipäeval liidumaade juhtidega koroonapiirangute karmistamist nakatumiste järsu kasvu peatamiseks.

Saksamaal tuvastati esmaspäeval 29 364 uut koroonaviiruse juhtu, suri 73 haiget.